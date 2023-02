Ligue 1: Angers s'offre un record...de défaites

Angers s'est incliné à domicile contre l'AC Ajaccio (1-2) ce mercredi lors de la 21e journe de Ligue 1. Dernier du classement, le club angevin reste sur une série historique de trreize défaites consécutives en championnat.

Treize à la douzaine! A la veille de la Chandeleur, Angers aurait sûrement préféré un rab de crêpes mais à la place, les joueurs d'Abdel Bouhazama se sont enocore étalés ont concédé une nouvelle défaite en Ligue 1.

Longtemps devant grâce à un but du Sénégalais Abdallah Sima, le SCO a fini par s'incliner à domicile contre l'AC Ajaccio (1-2) lors de la 21e journée de la saison. L'attaquant corse Mounaim El Idrissy a porté le coup de grâce à quelques instants du coup de sifflet final dans ce choc entre relégables. Et si l'ACA en profite pour se grappiller des points précieux, Angers a écrit l'histoire... du pire dans l'élite avec une treizième défaite consécutive.

Le SCO vers la L2 ?

Orphelin de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, brillants au Mondial 2022 mais respectivement partis au Qatar et à Marseille lors du mercato hivernal, Angers a eu du mal à garder le ballon contre son rival corse.

Incapable d'éviter la défaite en Ligue 1 depuis le 18 septembre, et un succès à Nice (0-1), Angers a ainsi signé la pire série de l'histoire dans l'élite. Les seuls qui peuvent se réjouir de cet enchaînement sont le Cercle athlétique de Paris (en 1933-1934) et Dijon (en 2020-2021), les deux précédents détenteurs de ce triste record avec douze revers. Parisiens et Dijonnais avaient à chaque fois fini la saison à la dernière place et rejoint la deuxième division.

Angers (mauvais) dernier

Déjà en colère avant le début du match, les supporters présents dans les tribunes du stade Raymond Kopa n'ont pas franchement été rassurés par le match de leur équipe. Avec seulment huit points en 21 matchs, Angers est dernier et accuse onze longueurs de retard sur le premier non-relégable.

Revenu dans l'élite en 2015 et en après plusieurs saisons honorables sous la houlette de Stéphane Moulin, Angers a depuis 2021 connu une période compliquée en L1. Entre les rumeurs de vente du club et les performances sous les ordres de Gérald Baticle, le club a vécu dans une certaine instabilité. Et petit à petit la dalle angevine continue de s'effriter. Pas sûr qu'il en reste quelque chose à la fin de la saison 2022-2023 alors que le SCO glisse à vitesse grand V vers la Ligue 2.