EN DIRECT - Ligue 1: suivez Lille-Brest en live

Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live

Top départ pour la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. On démarre le week-end football par le match entre Lille et Brest, à Pierre-Mauroy. Un match qui compte dans la course aux places européennes puisque le LOSC de Paulo Fonseca est actuellement sixième et fait belle impression en championnat.

La dernière sortie lilloise, c'était ce match spectaculaire perdu de peu sur la pelouse du PSG le week-end dernier (4-3), après un vrai festival de jeu.

C'est aussi une rencontre importante pour les Brestois: actuellement 16e, le club breton est à la lutte pour assurer son maintien.

Coup d'envoi à 21h, à suivre dans ce live-texte et en direct radio sur RMC.