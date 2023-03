EN DIRECT - Ligue 1: Suivez Lille-Lyon en live LIL 21:00 10/03/2023 LYN

Retour de la Ligue 1 après une semaine européenne avec un beau choc ce vendredi soir. L'Olympique Lyonnais, 10e, se déplace à Lille, 6e, pour tenter de se replacer dans la course à l'europe. Coup d'envoi à 21h sur Prime video et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.