Lacazette de retour à l'entraînement avec l'OL, à deux jours de Lille-Lyon

Blessé à la cuisse depuis le 12 février et la victoire de Lyon contre Lens (2-1), Alexandre Lacazette a effectué son retour à l'entraînement ce mercredi avec l'OL. Le club l'a annoncé sur son compte Twitter et Laurent Blanc a confirmé son retour.

Voilà une excellente nouvelle pour l'OL. Alexandre Lacazette a effectué son retour à l'entraînement collectif ce matin. C'est le club qui l'a annoncé sur son compte Twitter, avant que Laurent Blanc ne le confirme en conférence de presse.

Le buteur lyonnais était sorti, touché à la cuisse, peu avant la mi-temps du match gagné (2-1) contre le RC Lens le 12 février dernier au Groupama Stadium. Absent depuis 4 matchs, Lyon présente un bilan compliqué sans son attaquant vedette : une victoire contre Angers, lanterne rouge de Ligue 1 (3-1), une défaite à Auxerre (2-1) et un nul contre Lorient (0-0). L'OL s'est également qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en battant difficilement Grenoble (2-1).

Un retour à l'OL réussi pour Lacazette

Parti de son club formateur en 2017 pour rejoindre Arsenal contre plus de 50 millions d'euros, le capitaine lyonnais a effectué son retour dans le Rhône à l'été 2022. Un come-back réussi puisque Lacazette est le meilleur buteur des Gones cette saison avec 18 buts en 26 matchs. Une performance qui lui a permis de devenir le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'OL avec 148 réalisations. Il devrait bientôt dépasser Bernard Lacombe qui n'est plus qu'à une longueur devant (149 buts) pour ensuite partir à la chasse le record absolu de Fleury Di Nallo et ses 222 buts sous le maillot lyonnais.