LOSC-OL: "Pas fou de joie", Jonathan David frustré malgré son triplé

Auteur d'un triplé face à l'Olympique lyonnais, Jonathan David a pris la tête du classement des buteurs de Ligue 1 et il est devenu le meilleur buteur du LOSC au 21e siècle. Mais le Canadien a surtout partagé sa frustration après le match nul concédé dans les 10 dernières minutes.

Jonathan David pensait avoir fait le nécessaire pour que le LOSC s'impose face à l'OL, vendredi soir, mais son triplé n'a finalement pas suffi. Sorti à la 84e minute, juste après la réduction du score d'Alexandre Lacazette, l'attaquant canadien a assisté à l'égalisation lyonnaise depuis le banc, cinq minutes plus tard, et il a partagé en conférence de presse sa frustration d'avoir perdu deux points.

"On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles, mais dans les 10 dernières minutes on perd le match, c'est très décevant, a-t-il souligné. Franchement c'est dur à expliquer, même moi je n'ai pas la réponse, c'est vrai que ce n'est pas la première fois. On en parle à l'entraînement. Mais après, je ne sais pas quoi dire. Si ça continue comme ça, on va avoir des regrets. Si on maîtrise mieux les matchs, on a peut-être 6 ou 7 points de plus et le classement serait très différent."

"Ce n'est pas la première fois que ça arrive et on n'apprend pas"

Il y a trois semaines, les Lillois avaient déjà connu une fin de match très frustrante face au PSG, battus 4-3 alors qu'ils menaient 3-2 à quelques minutes du coup de sifflet final. Jonathan David a reconnu que ce dénouement face à l'OL lui a gâché le plaisir d'avoir marqué un triplé. "Ce n'est pas le même sentiment de marquer un triplé quand tu gagnes ou quand tu perds (sic)."

"Pour moi c'est important de marquer, mais le plus important ça reste toujours les trois points, c'est pour ça que je ne suis pas heureux, pas fou de joie, a ajouté David. Je suis très frustré. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de frustration parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive et on n'apprend pas."

Le Canadien a malgré tout pris la tête du classement des buteurs de Ligue 1 vendredi soir avec désormais 19 unités. Il est aussi devenu le meilleur buteur du LOSC au 21e siècle. "C'est une grande fierté pour moi, a-t-il réagi. C'était un record détenu par Hazard et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'était un grand joueur du LOSC et au niveau mondial. Alors le dépasser et marquer le club, pour moi c'était très important et je suis très content." C'était pour lui la seule éclaircie d'une soirée frustrante.