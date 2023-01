EN DIRECT Ligue 1: Suivez Lille-Reims en live

Bonjour et bienvenue pour ce match

Suite de la 17e journée de Ligue 1 avec l'opposition de style entre Lille, 7e de Ligue 1 et qui pourrait remonter dans le top 5 à la faveur des résultats de la journée, et Reims, 11e et surprenant depuis le changement de coach et l'arrivée sur le banc de Will Still, 30 ans seulement. Deux équipes qui restent sur des victoires lors de la dernière journée, celle de la reprise e la Ligue 1 après la Coupe du monde, respectivement contre Clermont et Rennes. Coup d'envoi à 17h sur Prime Video, le service d'Amazon et bien sûr en fil rouge sur RMC, entre le Super Moscato Show et Rothen s'enflamme. A suivre aussi en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.