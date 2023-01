Lille: le gros coup de gueule de Fonseca contre les supporters nordistes après le nul contre Reims

Paulo Fonseca a fustigé les comportements des supporters lillois après le nul concédé par son équipe contre Reims ce lundi (1-1). L’entraîneur des Dogues n’a pas apprécié de voir ses joueurs sifflés par leurs propres fans.

Aux portes du top 5 de la Ligue 1, Lille a laissé passer une belle opportunité de mettre la pression sur Rennes en concédant le nul à domicile contre Reims (1-1) lors de la 17e journée de la saison. Malgré le manque d’efficacité de son équipe, incapable de se mettre à l’abri avec un deuxième but, Paulo Fonseca a surtout pesté contre le comportement des supporters nordistes qui n’ont pas hésité à siffler leurs joueurs pendant la rencontre.

"On est déçus et frustrés. Tout le monde dans le vestiaire a compris ce qu'il s'est passé. On doit être plus efficaces et marquer les occasions que l'on arrive à créer. Mais je dois aussi confesser autre chose. Je suis un peu déçu, pas un peu mais vraiment déçu de nos supporters également, a lâché le technicien portugais face à la presse. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là à chaque instant mais aujourd'hui ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux.

>> Lille-Reims (1-1)

"Je pense que ce n'était pas correct"

Désormais invaincu lors des quatre derniers matchs de championnat, Lille pointe à seulement une longueur des places européennes. La preuve que le jeu mis en place par Paulo Fonseca commence à porter ses fruits. Ceci explique son incompréhension après les sifflets des fans.

"Je ne suis pas habitué à ça. Je pense que ce n'était pas correct. En première période quand le ballon est arrivé à Lucas (Chevalier, le gardien du LOSC), ils ont commencé à siffler l'équipe. Pareil en deuxième période, a enchaîné le technicien portugais Je dois le dire, si les joueurs jouent comme cela c'est parce que je leur demande. Ils jouent comme cela car je leur demande et que l'on s'entraîne à jouer comme cela."

Fonseca menace de partir, Létang le soutient

Visiblement, l’ancien coach de l’AS Roma a vraiment pris à cœur les sifflets du public. A tel point qu’il a même expliqué qu’il pouvait s’en aller si les supporters du LOSC ne voulaient plus de lui.

"S'il y a un coupable c'est moi. S'ils doivent protester, que cela soit contre moi, pas contre les joueurs. Mais je pense que c'est injuste. S'ils ne sont pas contents avec la manière dont nous jouons, il n'y a qu'une seule solution: qu'ils parlent au président. S'ils ne sont pas contents avec la manière dont nous jouons, je peux partir. C'est très simple pour moi et je suis très très déçu de cette situation."

Egalement passé devant les médias après la rencontre, Olivier Létang a ouvertement pris la défense de Paulo Fonseca. Le président a soutenu son entraîneur et continue de lui faire confiance.

"Sur les quinze premières minutes, il y a quelque chose qui m’a surpris. Pour ne pas dire plus. Les horaires fixés par la LFP, ce ne sont pas le club ou les joueurs qui décident. Nos supporters ont été formidables depuis le début de la saison avec une belle atmosphère positive et festive. J’ai été surpris car quand on est supporter on doit soutenir son équipe et on doit encourager ses joueurs, a indiqué le dirigeant lillois. Sur le jeu, j’ai entendu des sifflets. Quand on a essayé de repartir de derrière, on a entendu des sifflets. Là aussi je pense que c’est injuste dans la mesure où quand on voit la qualité de jeu proposée depuis le début de saison, on est une des équipes qui pratique le plus beau jeu et le plus beau football. C’est injuste et encore une fois, on a besoin du soutien du public. Paulo Fonseca fait un travail extraordinaire, c’est un coach fantastique et on a tous besoin de nos supporters même dans les moments plus difficiles."