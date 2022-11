Mercato: Will Still confirmé comme entraîneur de Reims

Depuis le limogeage d'Oscar Garcia le 13 octobre, Will Still assurait l'intérim à Reims, avec un vrai succès. Il a été confirmé comme entraîneur du club champenois jusqu'à la fin de la saison.

Will Still est officiellement le plus jeune entraîneur de Ligue 1. Il assurait l'intérim depuis le 13 octobre 2022 et l'éviction d'Oscar Garcia - récemment endeuillé par la perte de sa fille -, c'est désormais officiel: Will Still devient l'entraîneur principal du Stade de Reims. Le tacticien belge de 30 ans, invaincu en cinq rencontres (3 nuls, 2 victoires) à la tête des Rouge et Blanc, est conforté dans un poste qu'il avait occupé en Belgique il y a deux saisons à Beerschot, devenant par la même occasion le plus jeune coach de l'histoire de la D1 belge, à 28 ans seulement. Il devient à ce jour le plus jeune entraîneur de Ligue 1 en activité.

Depuis sa prise de fonction, Reims a entamé une véritable remontée au classement. En cinq rencontres sous les ordres de Will Still, le Stade de Reims n'a pas perdu le moindre match, et s'est offert deux concurrents au maintien, Auxerre et Nantes.

Will Still a choisi son staff

Dans son staff, le technicien belge accueille Samba Diawara. L'ancien international malien (14 sélections) arrive en Champagne en provenance d'Anderlecht avec un CV déjà étoffé et une solide expérience du monde professionnel. Thomas Trochut, entraîneur des gardiens de l'équipe réserve qui assurait jusqu'ici l'intérim avec le groupe professionnel, se voit lui aussi confirmé dans ses fonctions. Alberto Escobar entraîneur adjoint terrain et vidéo, Nicolas Bouriette, responsable de la performance et de la préparation athlétique, et Gwendal Collet, responsable de la cellule analyse du jeu viennent compléter le staff technique rémois, indique le club.