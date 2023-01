EN DIRECT Ligue 1: Suivez Montpellier-OM en live

Bonjour et bienvenue pour ce match

Après son carton face à Toulouse (6-1), l'OM peut-il enchaîner lors du court déplacement à Montpellier? Les Phocéens à 7 points de Lens, deuxième, ont besoin de points pour recoller à la tête du classement. Ils peuvent s'appuyer sur une très belle performance face à Toulouse et au retour de deux cadres finalistes de la Coupe du monde, Veretout et Guendouzi. A Montpellier, Elye Wahi, fer de lance de l'attaque des Héraultais, et deuxième joueur le plus rapide à atteindre 20 buts en ligue 1 avant 20 ans veut marcher sur les traces de son glorieux aîné, Kylian Mbappé.

Les compos seront disponibles vers 18h. Coup d'envoi à 19h sur Amazon Prime Video. Un match à suvire en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.