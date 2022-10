EN DIRECT - Multiplex Ligue 1: les premiers choix forts de Laurent Blanc, avec les retours d'Aouar et Boateng Xeka (2') 1 REN 0 0 LYN 6'

Une semaine après avoir été intronisé à l'OL, Laurent Blanc va faire ses grands débuts face à Rennes ce soir. 2347 jours qu'il n'avait plus entrainé en Ligue 1, et à peine arrivé que c'est déjà l'alerte rouge : « C'est urgent, le plus important c'est de prendre des points », avait-il lancé lors de sa conférence de présentation. Cette nouvelle aventure commence au Roazhon Park, à 15 heures pétantes !