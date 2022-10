Rennes-OL: le premier onze de Laurent Blanc, avec deux choix forts

Pour son premier match à la tête de l'OL à Rennes (15 heures), Laurent Blanc a décidé de titulariser Houssem Aouar et Jérôme Boateng dans un nouveau système, en 3-4-1-2.

Pour sa première sur le banc lyonnais, Laurent Blanc fait des choix forts. Pour le déplacement à Rennes, le nouveau coach lyonnais a décidé d'organiser son équipe en 3-4-1-2, avec le duo Lacazette-Dembélé devant. Mais l'information du jour est le retour d'Houssem Aouar et Jérôme Boateng dans le onze. Le premier n'avait plus joué depuis le première journée, lors de la victoire face à l'AC Ajaccio (2-1), tandis que l'international allemand va disputer ses premières minutes cette saison après avoir connu de nombreux soucis physiques ces derniers mois.

La compo de l'OL:

Lopes - Boateng, Diomandé, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Aouar - Dembélé, Lacazette.

L'OL en quête d'une victoire

Sur une terrible série de cinq matchs sans victoire, les Gones restent sur un match nul à domicile face à Toulouse (1-1). Un résultat qui a été fatal à Peter Bosz, limogé dans la foulée et remplacé par Laurent Blanc. Lors de ses premiers jours dans le Rhône, l'ancien entraîneur du PSG a voulu "alléger les cerveaux" parce qu'ils étaient "un peu lourds". "Le meilleur moyen a été de s'entraîner et de bien travailler. Même si ça a été une semaine basique, il y a eu beaucoup de rythme. L'adhésion à ce qu'on proposait était bonne, très bonne. On s'aperçoit que physiquement ou athlétiquement, on n'est pas tout à fait au top mais on va le devenir", a-t-il confié en conférence de presse.

Neuvième du classement après dix journées avec 14 points pris, l'OL a besoin de points d'ici la trêve provoquée par la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre. La quête débute donc à Rennes, avant d'affronter Montpellier, Lille, Marseille et Nice.