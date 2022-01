Brest-Nice en direct: les Aiglons veulent rester sur le podium

Brest-Nice à suivre dès 13 h !

La Ligue 1 continue sa rentrée 2022 ce dimanche avec un match entre Brest et Nice. Les Aiglons luttent pour les premières places du championnat et une qualification européenne, mais souffrent cette saison contre les équipes plus modestes. En face, Brest a entamé sa remontée après un début de saison difficile et pourrait basculer en première partie de tableau en cas de succès.