Ligue 1: suivez Metz-Strasbourg et Clermont-Reims en direct

Les Grenats décimés

Entre les partants pour la CAN (Oukidja, Alakouch, Bronn, Kouyaté, Boulaya, Maïga, Sarr) et les blessés (Cabit, Centonze, Udol, Ndoram), le FC Metz se présente face à son voisin diminué. Mbengue (20 ans) en profite pour connaître sa deuxième titularisation de la saison, et Mikelbrencis (17 ans) pour effectuer leurs grands débuts avec l'équipe première.

De son côté, le Racing est privé de Le Marchand (blessé), Sels (Covid), Djiku et Diallo (CAN).