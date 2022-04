Ligue 1 en direct: Costil de retour dans les buts de Bordeaux

Bordeaux: Costil de retour dans les buts, Poussin sur le banc

C'était attendu, Benoît Costil sera bien dans le but bordelais à Nantes cet après-midi à la place de Gaëtan Poussin. L'international français n'a plus joué depuis la rencontre contre Montpellier et l'altercation qui l'a opposé aux Ultramarines, principal groupe de supporters girondins qui l'ont accusé d'actes racistes. Costil ne sera pas sifflé à la Beaujoire par ces derniers. Un rétropédalage des supporters qui ne souhaitaient plus voir Costil avec le maillot du club sur les épaules depuis leur altercation.

Ils ont pris conscience de l'importance de faire jouer Costil à la place de Gaëtan Poussin en difficulté. Il a été prévenu vendredi soir par le staff qu'il jouerait cette rencontre. Une belle revanche pour l'ancien rennais qui s'était fait une raison et ne pensait plus porter le maillot des Girondins même s'il s'est toujours déclaré prêt à se mettre au service du club si David Guion faisait appel à lui.

La semaine a été difficile à gérer pour les deux gardiens Benoît Costil et Gaëtan Poussin fortement critiqué pour ses deux dernières prestations. Les deux hommes sont très proches. Bien que David Guion a toujours martelé qu'il s'agissait d'une décision sportive quant à sa mise sur le banc de touche, la direction avait bien assuré aux Ultras il y a quelques semaines que l'ancien capitaine du club ne jouerait plus avec Bordeaux. La mission maintien a pris le dessus sur le contexte extra-sportif.

Nicolas Paolorsi