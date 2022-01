Lyon-ASSE en direct: un derby de tous les dangers

Des absents des deux côtés

Côté lyonnais, Peter Bosz fait face à un casse-tête en défense, alors que Boateng est suspendu et Denayer et Diomandé sont toujours blessé. Le coach lyonnais est toujours privé de Toko Ekambi et Slimani (CAN), Emerson (Covid) et Reine-Adelaïde, en phase de reprise.

A Saint-Etienne, Pascal Dupraz ne peut pas compter sur Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou, Sow (CAN), Boudebouz, Trauco (Covid), Gnagnon, Hamouma (reprise) et Mangala, qui n'est pas qualifié.