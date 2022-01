Mercato: Mangala chez les Verts, c’est officiel

L’AS Saint-Etienne a officialisé jeudi l’arrivée du défenseur central français Eliaquim Mangala. Libre de tout contrat, l’ex-joueur de Manchester City (30 ans) s’est engagé jusqu’en juin. Grâce à son expérience, il tentera d’aider les Verts à se maintenir en Ligue 1.

Un renfort de poids et d’expérience pour les Verts. Dans une situation très inquiétante en Ligue 1, la lanterne rouge pourra bientôt compter sur Eliaquim Mangala. Le défenseur central français de 30 ans était libre et sans club depuis la fin de son contrat avec Valence en juin dernier.

Passé par Porto, Manchester City, Everton et Valence, Mangala s’est engagé avec les Verts jusqu’à la fin de la saison. Le natif de Colombes découvrira la Ligue 1 et tentera d’aider la formation stéphanoise à se maintenir en Ligue 1 dès qu’il aura retrouvé une bonne condition physique. Hormis cinq minutes contre Eibar et une minute face à Huesca en championnat d'Espagne pour les 37e et 38e journées de la saison dernière, Mangala n'a, en réalité, plus joué depuis le 17 janvier 2021 en Coupe du Roi contre Alcorcon (2e div.).

"Je serai très rapidement prêt"

"C’est une fierté de rejoindre l’AS Saint-Étienne, a commenté Mangala sur le site des Verts. Je prends la situation du club comme un challenge. Mon but est d’aider le club à s’en sortir, je sais qu’on va le faire. Pour cela, on a aussi besoin de tous les supporters, alors je compte sur eux. Physiquement, je me sens bien. Je serai très rapidement prêt pour l’objectif qui est de sauver l'ASSE."

Cette arrivée est une excellente nouvelle pour Pascal Dupraz, pas aidé par les nombreuses absences depuis sa prise de fonction : "Je suis très heureux de l'arrivée d'Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants, a déclaré le technicien. C'est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et quelque chose qui ne s'acquiert pas facilement : de l'expérience. D'abord sur le terrain, beaucoup, et s'il veut prolonger dans le vestiaire, je suis preneur."