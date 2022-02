OM-Angers en direct: les Marseillais veulent rebondir

Le groupe marseillais, avec Gerson

Le fait le plus notable est le retour de Gerson dans le groupe, revenu de la sélection brésilienne. Konrad De la Fuente est lui le principal absent, alors que l'ailier souffre d'une déchirure et ne reprendra l'entraînement que ce week-end. Les recrues Sead Kolasinac et Cédric Bakambu reviennent dans le groupe, eux qui n'étaient pas présents face à Lyon.