OM: Payet a rendu visite aux South Winners

Auteur d’une saison prolifique en Ligue 1, Dimitri Payet vit des jours heureux à l’Olympique de Marseille. La preuve, le groupe de supporters South Winners a rendu hommage au joueur via un tifo. Pour les remercier, le milieu offensif est allé leur rendre visite ce jeudi.

L’aventure de Dimitri Payet avec l’Olympique de Marseille a tout d’un comte de fée cette saison. Plus que jamais, le milieu offensif semble être le leader de cette équipe. Ses huit buts et neuf passes décisives en Ligue 1 témoignent de sa grande forme.

Des prestations qui n’ont pas échappé aux supporters. Notamment le groupe des South Winners qui a voulu marquer le coup lors du match de Coupe de France gagné face à Montpellier. Un tifo "The King" a été réalisé à destination de Payet. En guise de remerciement, ce dernier est allé voir ces fans dans leur local au quartier de la Belle de Mai à Marseille.

Une relation au beau fixe entre Payet et les fans

Le joueur de 34 ans a immortalisé ce moment en partageant sur les réseaux sociaux une photo avec les Winners. Le tout avec un fond représentant un tifo destiné à rendre hommage à Bernard Tapie, l'ancien président du club, décédé le 3 octobre dernier. Des échanges sur les dernières rencontres, notamment la défaite contre Lyon et des sourires ont eu lieu lors de cette visite.

Un geste montrant à quel point Dimitri Payet a su conquérir le coeur des associations de supporters. Par le passé, les relations entre l’ancien de Lille et les fans ont parfois été tumultueuses. Mais ces tensions semblent maintenant appartenir au passé. Rappelons que dès vendredi pour la rencontre face à Angers, le Marseillais et ses coéquipiers retrouveront un Vélodrome sans jauge sanitaire. Plus de 50.000 personnes sont attendues.