Nantes-PSG en direct: l’heure de se montrer pour Neymar

Bonsoir à toutes et à tous

Bienvenue sur notre direct commenté pour suivre la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 opposant le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, qui s’attend à “un match compliqué” face aux hommes d’Antoine Kombouaré, devrait procéder à plusieurs changements, au moins trois, dans sa composition de départ. Neymar et Idrissa Gueye sont attendus pour débuter à la place d'Angel Di Maria et Leandri Paredes, forfait pour une gêne aux adducteurs. le Brésilien est attendu comme titulaire, une première depuis fin novembre et un petit événement dans la saison du Paris SG, qui a besoin que l'attaquant reprenne le rythme avant les échéances européennes du printemps.