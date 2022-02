Après Lens-OL, nouveau problème de VAR lors de Nantes-PSG

Cette 25e journée de Ligue 1 est marquée par des soucis de VAR lors des deux matchs du jour, à savoir Lens-Lyon et Nantes-PSG.

La technologie fait des siennes en Ligue 1. Lors des deux rencontres de ce samedi, la VAR a connu quelques soucis. Lors de Lens-Lyon (1-1) plus tôt dans l'après-midi, Jérôme Brisard a dû faire avec les moyens du bord pour valider l'ouverture du score de Jonathan Clauss.

Alors qu'il souhaitait vérifier une possible position de hors-jeu de Kalimuendo, l'arbitre n'a pas pu communiquer avec le car vidéo à Paris via son oreillette, ni vérifier le message avec sa montre. Il s'est alors dirigé vers l'écran de la VAR pour voir les images, tout en étant en communication au téléphone avec les arbitres vidéos.

Nantes-PSG pas épargné

Deux heures plus tard, le problème n'était visiblement pas résolu puisque Mikael Lesage, l'arbitre de Nantes-PSG, a averti Antoine Kombouaré et Mauricio Pochettino en début de match des soucis du camion vidéo à Paris. En décembre dernier, Kylian Mbappé avait réclamé une meilleure utilisation de la vidéo. "Je suis favorable s'il est bien utilisé, a expliqué Mbappé. Mais l'arbitre ne peut pas prendre sept minutes pour prendre une décision. Parfois, on ne sait pas ce qu'il se passe et on est les premiers pénalisés. On devrait être plus impliqué, il faut encore s'adapter."

Alors que des discussions sur le possible port d'un micro pour les arbitres existent, des aménagements sur l'assistance vidéo sont appelées de leurs voeux par plusieurs joueurs. L'enjeu: réduire le temps de battement entre son recours par le corps arbitral et la décision finalement prise.