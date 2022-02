Ligue des champions: "La roue de la vie", le film RMC Sport de PSG-Real

Le PSG a livré une belle prestation en s'imposant face au Real Madrid mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0). RMC Sport vous propose le film de la rencontre, en longueur et avec des images inédites. Notamment concernant Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Les dernières semaines avaient de quoi faire planer le doute, avec des prestations peu abouties, rarement tranchantes, et un sentiment de calme plat morne et sans saveur. Mais dans les grands rendez-vous, les grands joueurs savent se transcender. Pour arriver à cette performance très convaincante du PSG contre le Real Madrid (1-0) mardi soir au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Mbappé, ce héros

RMC Sport vous propose de revivre ce grand moment en longueur, avec des images pas vues à la télévision, avec le film de PSG-Real intitulé "La roue de la vie". Il y est question d'une transmission, comme un passage de témoin entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, héros de la soirée avec un but en fin de rencontre que les Parisiens auraient mérité de marquer plus tôt. Entre échange complice avec Karim Benzema dans le couloir, déplacements incessants, pointes de vitesse et gestes techniques qui ont fait très mal aux défenseurs madrilènes... folle soirée pour le champion du monde.

Au coeur de notre récit donc, la soirée de l'attaquant parisien, en feu depuis le début de saison, et qui a parfaitement conclu la soirée des siens en allant ouvrir le score dans les derniers instants. Dans un contexte aussi tendu autour de son avenir en fin de saison, avec un Real qui lui fait les yeux doux et un PSG qui rêve de le prolonger, il faut un sacré mental.

Verratti en mode gala

Mais à ses côtés, d'autres ont montré la voie. Notamment un Marco Verratti de gala, qui a impressionné Neymar en ouvrant des brèches que peu au monde seraient capables d'ouvrir. Lionel Messi a lui un peu peiné dans cette rencontre. L'Argentin vieillit et cela se voit. S'il n'a pas livré une prestation horrible, le meneur de jeu évoluait plus bas, s'est montré moins étincelant que lors de ses plus belles années au Barça. Si critiqué en France après sa terne prestation, Lionel Messi a toutefois reçu du soutien. Car après tout, son match n'était pas si mauvais. D'autant que le destin des joueurs de Mauricio Pochettino n'a pas si mal tourné.