Nice-Saint-Etienne en direct: les Verts ouvrent le score, les Aiglons sonnés

Les Aiglons toujours en course pour la C1

Sixième de Ligue 1, l'OGC Nice est actuellement hors des places européennes, mais reste toujours dans la course pour une qualification en Ligue des champions. Les Aiglons peuvent repasser quatrièmes et dépasser Rennes en cas de victoire. Mieux encore, le podium ne serait alors plus qu'à deux points.