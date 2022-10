EN DIRECT - PSG-Troyes: vers une charnière Kimpembe-Ramos côté parisien

La compo probable du PSG, avec une charnière Kimpembe-Ramos

Après le récital contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions et juste avant le déplacement à Turin déterminant pour la première place du groupe en C1, Christophe Galtier devrait faire tourner ce samedi après-midi.

Au moins trois changements sont attendus par rapport au dernier match. En défense, Marquinhos, qui n'a été remplacant qu'une seule fois depuis le début de la saison, pourrait souffler. Ce qui permettrait de voir Presnel Kimpembe et Sergio Ramos ensemble dans l'axe.

Au milieu, Marco Verratti va retrouver sa place. Il devrait être accompagné de Vitinha et Carlos Soler. Mardi soir, l'entrée en jeu convaincante de l'Espagnol n'a pas échappé au staff. Il était considéré à son arrivée comme un joueur pouvant s'incorporer dans les trois places de l'attaque. Sa prestation dans l'entrejeu pourrait pousser le staff à faire évoluer sa réflexion. L'ancien joueur de Valence s'est montré plus à l'aise lorsqu'il part de derrière, face au jeu. C'est dans ce registre qu'il a marqué son premier but sous les couleurs du PSG contre le Maccabi Haïfa.

La compo probable du PSG, en 4-3-1-2 : Donnarumma - Mukiele, Ramos, Kimpembe, Bernat - Soler, Verratti, Vitinha - Neymar - Messi, Mbappé.

FH