PSG: comment Galtier compte gérer la concurrence en défense avec le retour de Kimpembe

À la veille de la réception de l’ESTAC, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a longuement évoqué ce vendredi le cas Presnel Kimpembe, de retour après une blessure. Le défenseur central jouera, dans un système pas encore défini.

Un mois et demi plus tard, Presnel Kimpembe a retrouvé les terrains. Le défenseur central français est entré pour les dernières minutes de jeu contre le Maccabi Haïfa ce mardi (7-2) pour son premier match depuis le 10 septembre. Ce samedi, il jouera contre Troyes, affirme son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse.

"Il est prêt"

"Kimpembe est revenu dans de très bonnes dispositions, il a eu une durée assez longue d’indisponibilité, on y fait très attention, a glissé le coach parisien. Il était important pour moi qu'il puisse participer à ce match en Ligue des champions. Il avait besoin de repères. Je pensais qu’il allait être disponible sur le match d’Ajaccio, il lui manquait des séances d’entraînement pour se rassurer sur un plan athlétique et physique".

"Il est prêt, affirme Galtier à propos d’une titularisation, alors que le retour à une défense à trois ne semble pas forcément établi. Concernant le système, la présence de mes défenseurs centraux me mène à savoir si on retrouve avec une ligne de 5, sans la même animation au milieu. Il y a une réflexion à avoir sur ce que donne l’équipe actuellement, notamment sur les trois derniers matchs. Cela engendre une concurrence mais quand vous avez un club comme le PSG, vous avez une concurrence saine entre des joueurs de très haut niveau. Ce qui incite tout le monde à élever son niveau à chaque match, et pouvoir faire des rotations beaucoup plus importantes sur les enchaînements de match."

"Kimpembe est spécifique gaucher. C'est une valeur ajoutée, la façon de construire le jeu très bas"

Christophe Galtier donne ensuite des nouvelles de ses autres défenseurs, répétant que le PSG est tout à fait capable d’évoluer encore à quatre derrière, malgré ce retour de poids. "Il y a trois joueurs spécifiques qui peuvent jouer dans une défense à quatre, note-t-il. Nordi Mukiele peut jouer aussi mais on a besoin de lui sur le côté droit. Il peut venir dépanner et l’a très bien fait. Danilo est pour l’instant en phase de réathlétisation et j'espère qu'il sera prêt pour le match à Turin. Concernant Sergio (Ramos), il a fait quasiment l'intégralité de sa carrière en jouant axe gauche. Il était axe droit contre Haïfa mais c’était volontaire, Marquinhos n'est pas gêné de jouer axe gauche. Kimpembe est spécifique gaucher. C'est une valeur ajoutée, la façon de construire le jeu très bas. Les trois joueurs sont des joueurs de haut niveau, des internationaux. Cela m'impose de faire des choix mais ils sont faciles à faire quand on a des joueurs de ce niveau."

"Kimpembe a été inquiet quand il a eu sa blessure, avec quasiment six semaines et demi ou sept semaines d'arrêt, conclut Galtier sur l'absence de l’international français. Autant sur les dix premiers jours, c'était difficile pour lui sur un plan mental. Dès qu’il est revenu sur le terrain pour travailler la course, je l'ai vu très concentré, motivé, à l'écoute de son corps pour ne pas brûler les étapes. (…) On a été très à l'écoute, c'est un joueur important au PSG. C'est le seul gaucher comme défenseur central. Évidemment qu’il va jouer. Est-ce qu’il va jouer dans une défense à quatre ou à trois? On verra bien. Les choix se feront aussi en fonction des performances lors des matchs."