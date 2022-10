PSG: Galtier a eu une "longue discussion" avec Ekitike, qu'il souhaite plus "visible" quand il joue

En conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Troyes comptant pour la 13e journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier est revenu sur le faible temps de jeu accordé à son attaquant Hugo Ekitike. La technicien a eu une discussion avec son joueur, dont il attend plus.

Une doublure qui doit encore trouver ses marques. Recruté l'été dernier par le PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Hugo Ekitike doit se contenter d'un temps de jeu assez faible depuis le début de saison (159 minutes), en l'espace de neuf matchs toutes compétitions confondues.

Après avoir marqué à 10 reprises avec Reims en Ligue 1 la saison dernière, Hugo Ekitike n'a pas encore trouvé la faille sous ses nouvelles couleurs. Si l'enchaînement des matchs est intense depuis plusieurs semaines, le joueur de 20 ans n'a commencé en tant que titulaire que face à Nice.

"Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu"

A la veille de la réception de Troyes comptant pour la 13e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a été interrogé sur son jeune joueur. "J'ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité mais lui aussi, a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. On a fait très attention à lui sur un plan physique car il est arrivé tard pour la préparation. Avec notre trio offensif, cela demande beaucoup d'investissement, de résilience, de ne rien lâcher. Dès qu'on joue à la place de l'un des trois devant, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale."

Derrière Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, Hugo Ekitike doit ainsi se contenter des miettes, entré en jeu lors des deux derniers matchs, face à Ajaccio en Ligue 1 et au Maccabi Haïfa en Ligue des champions. "Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux et nos joueurs offensifs. Il a été déçu parfois de ne pas commencer certains matchs, j'en ai parlé avec lui et donné les raisons de mes choix, a poursuivi Galtier. C'est un joueur talentueux, qui doit compenser son manque de temps de jeu à l'entraînement, en mettant plus de rythme et d'intensité."

"Il y a peut-être une perte de confiance"

Si Christophe Galtier veut "entretenir la dynamique" de son trio offensif, le coach du PSG en attend plus également de son jeune buteur. "Quand il rentre, il doit être visible. Il y a peut-être eu une perte de confiance, a estimé l'entraîneur parisien. Il est rentré sur les deux derniers matchs, notamment à Haïfa où je l'ai trouvé intéressant même s'il y a eu une petite précipitation sur un ballon de Messi. Après notre échange, j'ai demandé à ce qu'on soit très attentif sur ses charges de travail, sur l'exigence qu'on lui impose la semaine, pour le libérer en cours de match et qu'il joue plus de minutes qu'actuellement."

Toujours invaincu cette saison, le PSG se déplacera à Turin mercredi prochain pour défier la Juventus lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Malgré une qualification déjà assurée pour les huitièmes de finale, les Parisiens devront valider aussi leur première place. Un scénario rapidement favorable samedi face à Troyes permettra sans doute à Ekitike d'avoir encore plusieurs minutes pour s'exprimer.