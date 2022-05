Troyes-Lille en direct: l'Estac veut s'éloigner de la zone rouge TRO 13:00 01/05/2022 LIL

Dix mois après son grand retour en Ligue 1 et trois ans d'absence, l'ESTAC ne compte pas faire l'ascenseur. Et si Troyes (16e) est dans une situation légèrement plus confortable que ses poursuivants dans la lutte pour le maintien en ayant deux points d'avance sur l'ASSE (18e), la partie est encore loin d'être terminée. De l'autre côté, Lille (10e) peut encore croire aux places européennes. Six points de retard sur Strasbourg (5e) ? Alors pas de calcul ce dimanche au Stade de l'Aube ! Coup d'envoi 13h !