Ligue 1: Troyes se plaint officiellement de l'arbitrage face à Nice

Après la défaite concédée dans les dernières minutes face à Nice (1-0), Troyes a envoyé un courrier à la Direction technique de l'arbitrage pour lui faire part de ses plaintes sur les décisions défavorables prises à l'encontre de l'ESTAC à l'Allianz Riviera.

L'ESTAC passe à la vitesse supérieure. Après la défaite concédée dans les dernières minutes à Nice dimanche (1-0), le club aubois a décidé d'envoyer une lettre à la Direction technique de l'arbitrage (DTA) pour pester contre les décisions défavorables prises à son encontre, rapporte L'Équipe. Selon les Troyens, trois situations litigieuses sur trois interventions de Dante auraient pu bénéficier d'un pénalty. Mais l'arbitre de la rencontre, Hakim Ben El Hadj, n'a pas désigné le petit point blanc et n'est pas allé vérifier les images à la VAR.

Situation similaire face à Clermont

Afin d'exprimer sa position, Troyes a donc envoyé un courrier officiel à Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage, afin de demander des explications sur les évènements. Ce n'est pas la première fois que l'ESTAC s'estime lésé par l'arbitrage, puisque lors de la défaite contre Clermont (0-1) quatre jours plus tôt, une main d'Ogier dans la surface aurait pu être signalée. Après vérification de la VAR, une faute contre les Troyens et Jessy Moulin, monté sur la dernière action, avait été sifflée.

À quatre journées de la fin du championnat, Troyes est loin d'avoir acquis son maintien. Actuellement 16e avec deux points d'avance sur Saint-Étienne (18e) et six sur Bordeaux (19e), les hommes de Bruno Irles vont batailler jusqu'au bout pour se sauver. Le club reste sur quatre matchs sans victoire, dont deux défaites consécutives, et doit affronter Lille, le PSG, Lens et Lorient dans les prochaines semaines.