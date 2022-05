Troyes-Lille: Gourvennec tacle l'arbitrage et s'en prend à l'Estac

L'entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec, a pointé du doigt l'arbitrage après la lourde défaite (3-0) de son équipe sur la pelouse de Troyes, ce dimanche lors de la 35e journée de Ligue 1. Il n'a pas non plus épargné l'Estac.

Beaucoup de déception, une bonne dose de frustration et une pointe d’amertume. En conférence de presse ce dimanche, après le naufrage du Losc contre Troyes (3-0) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec a regretté "un scénario très violent, cruel". Particulièrement nerveux, ses joueurs ont sombré au stade de l’Aube, en terminant à neuf contre onze après les exclusions de Renato Sanches et Burak Yilmaz. Ils ont en plus concédé trois penalties, tous transformés par les Troyes.

"Il y a d’abord deux mauvaises décisions de l’arbitre : il y aurait dû avoir penalty sur Yilmaz avec le pied en avant de Biancone, qui touche le pied en plus du ballon (à la 29e), et il y a une simulation manifeste de Dingomé, qui n’est pas touché (à la 40e, sur le premier penalty accordé à l’Estac sur un léger contact avec Zhegrova). Je peux comprendre que l’arbitre ne la voit pas, mais que le VAR valide le penalty… c’est incompréhensible", a dénoncé Gourvennec.

Gourvennec s'en prend à l'Estac

Avant d’en remettre une couche sur l’arbitrage. "On se retrouve menés. Puis on se met à la faute, d’abord par Renato. On est à 10 et menés. Le deuxième carton rouge (de Yilmaz pour un tacle par derrière) est extrêmement sévère mais on n’a pas eu le contrôle émotionnel que réclame ce genre de match. La frustration a pris le dessus, on s’est mis à la faute. Jouer à neuf contre onze c’est mission impossible, surtout quand vous êtes menés", a poursuivi le technicien nordiste.

Il a aussi adressé un gros tacle à Troyes, dont la direction a décidé d’envoyer un courrier à la Direction technique de l'arbitrage en début de semaine pour lui faire part de ses plaintes sur les décisions défavorables prises à l'encontre de son équipe lors de la défaite à Nice (1-0) le 24 avril. "C’est assez troublant de voir qu’il y a eu trois penalties aujourd’hui, aucun pour nous évidemment, à un moment où ils le réclamaient fort en face. Ils ont communiqué dessus. C’est une très mauvaise après-midi. (…) En début de semaine j’ai trouvé ça troublant que le club communique", a lâché Gourvennec.

Dixième de Ligue 1, Lille voit l'Europe encore un peu plus s'éloigner après cette défaite. Pour Troyes (14e), qui repousse le barragiste Saint-Etienne à cinq points, c'est un excellent résultat dans la lutte pour le maintien.