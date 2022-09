EN DIRECT - Ligue des champions (2e journée): suivez Sporting-Tottenham et Plzen-Inter SCP 18:45 13/09/2022 TOT

La deuxième journée de la Ligue des champions débute ce mardi soir. À 18H45, l'Inter Milan se déplace sur la pelouse de Plzen et le Sporting accueille Tottenham. En plus de l'OM contre Francfort (sur RMC Sport 1), quatre autres rencontres ont lieu à 21h: Bayer Leverkusen-Atlético, Bayern Munich-Barça, Porto-Club Bruges et Liverpool-Ajax.