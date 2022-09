Bayern: le verdict est tombé pour Hernandez, Pavard et Upamecano, hécatombe chez les défenseurs français

Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard sont tous les trois sortis touchés physiquement du match de Ligue des champions entre le Bayern et le Barça. Ce n'est pas trop grave pour les deux derniers, ça l'est davantage pour Hernandez, absent plusieurs semaines. Un casse-tête pour l'équipe de France.

Lucas Hernandez sera absent "plusieurs semaines", annonce ce mercredi le Bayern. Le Français s'est blessé face au Barça mardi soir, dans le choc de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, et souffre d'une déchirure à l'adducteur gauche. Cela va donc le priver du prochain rassemblement de l'équipe de France.

En défense, le gros casse-tête pour Deschamps

Didier Deschamps annoncera sa liste ce jeudi pour les matchs de Ligue des nations prévus les 22 et 25 septembre, face à l'Autriche puis au Danemark. Et c'est à un vrai casse-tête que le sélectionneur est confronté dans le secteur défensif, déjà privé de Presnel Kimpembe, blessé en fin de match contre Brest le week-end dernier et dont l'absence avec le PSG est estimée à environ six semaines.

Rien qu'au Bayern, les défenseurs tricolores souffrent. Dans ce même match face au FC Barcelone, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano (coup au genou) ont eux aussi été touchés. Le club bavarois précise toutefois qu'ils reprendront l'entrainement dans les "prochains jours".