Bayern-Barça: Lucas Hernandez touché aux adducteurs et incertain pour l’équipe de France

Lucas Hernandez s’est blessé dans les derniers instants du choc entre le Bayern Munich et le Barça, mardi en Ligue des champions (2-0). Le défenseur des Bleus, touché aux adducteurs, pourrait souffrir d’une déchirure et manquer le prochain rassemblement des Bleus.

Il a stoppé son effort tout seul, le visage grimaçant de douleur. Avant de s’écrouler près de la ligne de corner. Lucas Hernandez s’est blessé en toute fin de rencontre lors du choc entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, mardi en Ligue des champions (2-0). Le défenseur de l’équipe de France s’est tenu la cuisse gauche, au niveau des adducteurs. De quoi redouter un problème sérieux, comme l’a confirmé Julian Nagelsmann en conférence de presse.

"Lucas a eu l’impression que quelque chose s’était déchiré, a expliqué le coach du Bayern après le match. On ne sait pas. On doit d’abord faire un examen. Le chemin jusqu’au vestiaire n’était pas facile pour lui, donc j’imagine qu’il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On doit attendre."

Pavard également touché à la cuisse droite

Le Bayern croise les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, tout comme pour Benjamin Pavard, sorti en début de match en raison d’un souci à la cuisse droite. Mais vu les images, Lucas Hernandez, auteur de l’ouverture du score d’une tête sur corner, devra probablement passer par la case infirmerie. Reste à savoir pour combien de temps...

Une longue absence serait un coup dur pour les Bavarois, en tête de leur groupe de C1 mais seulement 3es de Bundesliga pour l’instant. En attendant d’en savoir plus, il semble très hypothétique d’espérer voir l’international français (32 sélections) sur la pelouse d’Augsbourg, samedi en championnat (15h30).

A deux mois de la Coupe du monde 2022…

Cette blessure est également une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus doit dévoiler ce jeudi la liste des joueurs retenus pour affronter l’Autriche (le 22 septembre au Stade de France) et le Danemark (le 25 septembre à Copenhague) en Ligue des nations. A deux mois du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pas sûr qu’Hernandez et Pavard puissent être de la partie.