Barça: Pedri forfait pour le clasico face au Real Madrid

Blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, Pedri ne sera pas disponible pour le Clasico face au Real Madrid ce dimanche à 16h15. Un forfait de taille pour Barcelone auquel s’ajoute celui du défenseur Ronald Araujo.

Coup dur pour le FC Barcelone de Ronald Koeman. Alors que son équipe a besoin de points et affrontera le Real Madrid, actuel leader du championnat, ce dimanche à 16h15, le septième de Liga devra composer sans son précieux milieu de terrain Pedri. Blessé aux ischio-jambiers depuis plusieurs jours, l’Espagnol n’a toujours pas retouché le ballon selon Sport. Le média catalan ajoute que le joueur de 18 ans devrait faire son retour face à Alaves le 30 octobre.

Si Pedri sera absent pour ce choc, le technicien néerlandais pourra compter sur Sergio Agüero en attaque. L'Argentin a connu ses premières minutes barcelonaises lors de la victoire 3-1 face à Valence dimanche dernier. À noter que selon AS, la présence d’Ousmane Dembélé dans le groupe est encore possible, même s’il ne pourra dans ce cas jouer qu’une dizaine de minutes.

Ronald Araujo également forfait

Pedri ne sera pas le seul joueur du Barça majeur à manquer la rencontre face au Real Madrid. Egalement blessé aux ischio-jambiers, le défenseur Ronald Araujo (22 ans) ne sera pas non plus de la partie. Blessé depuis la dernière trêve internationale avec l’Uruguay, Araujo n’a toujours pas fait son retour à l’entrainement.

Encore dans une position délicate malgré le soutien de son président Joan Laporta, Ronald Koeman devra sûrement innover pour pallier les absences des deux jeunes éléments, devenus indispensables dans le onze de départ des Catalans. D’autant que le Real Madrid, actuellement en bonne forme, pourra compter sur ses tauliers comme Karim Benzema et un Vinicius plus que jamais efficace devant le but adverse.