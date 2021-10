Mercato: le Bayern accélère pour la pépite allemande Adeyemi

Selon Sky, le Bayern a débuté samedi à Munich des discussions avec l’entourage de l’attaquant allemand du RB Salzbourg Karim Adeyemi. Le jeune crack de 19 ans est sous contrat avec la formation autrichienne jusqu’en 2024.

Et si Karim Adeyemi revenait au Bayern Munich ? Révélation de ce début de saison, le jeune attaquant du RB Salzbourg est né il y a 19 ans dans la cité bavaroise avant d’y effectuer ses débuts dans les équipes de jeunes durant deux saisons. Alors qu’il crève l’écran avec le club autrichien du RB Salzbourg, Sky Deutschland annonce dimanche que le Bayern est passé à l’offensive pour le recruter l'été prochain.

Une réunion entre la direction du géant Bavarois, Thomas Solomon, l’agent d’Adeyemi et Abbey, son papa, se serait tenue samedi à Munich. Sky évoque un possible transfert de 30 à 40 millions d’euros pour le jeune international allemand (3 sélections, 1 but), qui a récemment marqué les esprits contre Lille en Ligue des champions et dont le contrat avec Salzbourg expire en 2024.

Le Bayern le suit depuis longtemps

La Bayern pourrait avoir de la concurrence puisque le Borussia Dortmund, Liverpool et le RB Leipzig qui appartient, comme Salzbourg, à Red Bull pourraient aussi se positionner dans les prochaines semaines. Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien patron du Bayern, a reconnu récemment qu’il suivait l’attaquant depuis son passage à Unterhaching.

Mais la somme d’argent réclamée à l’époque par le modeste club allemand était trop jugée trop élevée par le Bayern (3 millions d’euros pour un joueur de 16 ans). Manfred Schwabl, patron d’Unterhaching, et considéré comme l’un des mentors d’Adeyemi, a confirmé le rendez-vous de samedi avec le Bayern. Il estime que son style de jeu s’adapterait mieux à une équipe comme Dortmund.