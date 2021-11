Ligue des champions en direct: Liverpool et l’Ajax visent la qualif, l’Inter sous pression LIV 21:00 03/11/2021 ATM

On poursuit cette 4e journée de la Ligue des champions sur RMC Sport avec un multiplex à cinq matches (21h) ! On suivra notamment les chocs Liverpool-Atlético et Dortmund-Ajax mais aussi le déplacement périlleux de l’Inter sur le terrain du Sheriff.