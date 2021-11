Ligue des champions, suivez le multiplex en direct: le Barça en danger, Chelsea vise les 8es

Groupe H: Chelsea en passe de se qualifier

Face à la Juventus Turin, qui l’avait dominé à l’aller, Chelsea voudra assurer non seulement assurer la qualification, mais également la première de ce groupe H. Elle est pour l’instant possédée par la Vieille Dame, invaincue (quatre victoires) et déjà qualifiée. Chelsea peut se qualifier sans gagner s'il ne perd pas contre la Juve, et même en cas de défaite si dans le même temps le Zenit Saint-Pétersbourg ne bat pas Malmö.