Ligue des champions: l'incroyable raté de Seferovic qui sauve le Barça contre Benfica

Le Barça et Benfica ont fait 0-0, mardi soir au Camp Nou en Ligue des champions. Mais dans le temps additionnel, le club portugais aurait pu (ou dû) s'imposer avec une immense occasion de Seferovic, qui n'avait plus qu'à cadrer pour marquer.

Jorge Jesus était abattu, à genoux. L'entraîneur de Benfica doit encore se demander comment Haris Seferovic s'est loupé dans les dernières secondes du match face au FC Barcelone, alors qu'il avait juste à cadrer dans la cage vide abandonnée par Marc-André Ter Stegen. Compte tenu de cet incroyable raté, le club portugais a dû se contenter du nul 0-0, mardi soir au Camp Nou dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Cette action improbable s'est déroulée durant la troisième des quatre minutes du temps additionnel accordé par Sergei Karasev. À la suite d'un tir manqué d'Ousmane Dembélé, Benfica lance un contre aux 30 mètres. D'une passe dans le camp catalan, Darwin Nunez élimine le seul (et dernier) défenseur barcelonais et sert ensuite Haris Seferovic.

Ce dernier, pour éliminer Marc-André Ter Stegen, pique légèrement le ballon. Avec succès. Il n'a plus qu'à pousser le ballon pour marquer, la cage étant désertée. Mais dans la précipitation, et sans doute gêné à la fois par appui un peu court et par le retour en catastrophe d'Eric Garcia, l'international suisse rate le cadre.

Benfica peut encore y croire

Malgré tout, Seferovic n'a pas hypothéqué les chances de qualification des siens. Le Benfica, 3e, compte encore deux points de retard sur le Barça... qui va devoir affronter le Bayern Munich (déjà qualifié) lors du dernier match.