PSG: Messi répète qu’il reviendra un jour au Barça

Lionel Messi, l'attaquant du PSG, a de nouveau répété son souhait de revenir un jour au FC Barcelone qu’il a quitté l’été dernier pour Paris.

Habituellement rare dans les médias, Lionel Messi (34 ans) se livre plus fréquemment depuis son arrivée au PSG l’été dernier. Après une interview à Sport fin octobre, la star argentine en a accordé une nouvelle à Marca, ce mardi. Il y fait de nouveau part de son adaptation réussie dans le club de la capitale et de ses nouvelles relations avec Sergio Ramos, qu’il avait l’habitude de croiser dans le clan rival lors des Classicos. Il est aussi question du FC Barcelone où il a passé 21 ans de sa vie. Et il compte bien renouer un jour le fil de son histoire avec le Barça à l’issue de sa carrière.

Le club a déjà initié une vague de retours d’anciens illustres joueurs avec Xavi sur le banc et Daniel Alves dans le groupe. Andrés Iniesta a, lui aussi, ouvert la porte, poussant même Joan Laporta, président du club, à croire à celui de Messi. "Comme joueur?", interroge Messi sur cette information. Le dirigeant ne l’avait pas précisé mais dans l’esprit du sextuple Ballon d’or, des retrouvailles avec la Catalogne sont bien programmées.

"A un moment donné je reviendrai à Barcelone"

"J'ai toujours dit qu'à un moment donné je reviendrai à Barcelone parce que c'est ma maison et parce que je vais y vivre, a-t-il expliqué. Et évidemment, si je peux contribuer et aider le club, j'adorerais revenir."

Il n’a pas souhaité revenir sur l’épisode de sa prolongation avortée mais se réjouit du retour de Xavi sur le banc. "Cela peut apporter beaucoup, prédit-il. C'est un entraîneur qui en sait beaucoup, connaît parfaitement la maison et vit à Barcelone depuis son enfance. Il a renouvelé l'illusion à Barcelone car c'est une personne très respectée des fans et des joueurs. Il sera un entraîneur très important pour les jeunes footballeurs car il leur enseignera. Avec lui, l'équipe grandira beaucoup. Je n'ai aucun doute."

Il lui a d’ailleurs envoyé un message de félicitations. "Je parle souvent avec Xavi, reconnaît-il. Depuis toujours. Nous sommes amis, nous avons partagé beaucoup de choses et depuis son départ nous sommes restés en contact. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit dans le message, je l'ai félicité pour cette nouvelle étape et je lui souhaite bonne chance. Bien sûr, il s'en sortira très bien car il en sait beaucoup, c’est un travailleur acharné et connaît bien la maison."