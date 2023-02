EN DIRECT - Premier League: suivez le choc au sommet Arsenal-Manchester City en live

Bonjour et bienvenue à tous pour le match de l'année en Premier League

C'est le match tant attendu de la saison de Premier League, celui qui pourrait décider du prochain champion d'Angleterre: Arsenal accueille Manchester City à partir de 20h30, en match en retard de la 12e journée. Le match, initialement prévu en septembre, avait été reporté après l'annonce du décès de la reine Elizabeth II. C'est aussi un duel entre Pep Guardiola et son ancien adjoint à City, Mikel Arteta.

Sa programmation, en face du match de Ligue des champions de Chelsea sur la pelouse de Dortmund (à suivre sur RMC Sport à 21h) fait parler. D'autant que le choc entre Gunners et Cityzens, en plus d'être alléchant d'un point de vue footballistique, revêt une importance capitale pour le classement. Arsenal est toujours leader mais connaît une période de moins bien. Manchester City, mieux ces dernières semaines, est revenu à trois points et peut prendre les commandes du classement en cas de victoire à l'Emirates.

Coup d'envoi à 20h30, à suivre ici grâce à notre live-texte, avec des points réguliers en radio sur RMC.