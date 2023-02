Mercato: à 38 ans, Thiago Silva prolonge encore à Chelsea

Comme attendu, l'ancien Parisien Thiago Silva a prolongé d'un an, jusqu'en juin 2024, son contrat avec Chelsea qui arrivait à expiration l'été prochain.

La retraite, ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Alors que son contrat avec Chelsea arrivait à expiration l'été prochain, Thiago Silva a décidé de rempiler pour une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024.

"Quand j'ai signé mon premier contrat ici (en 2020 en provenance du PSG, ndlr) ça ne devait être que pour un an. Or, j'en suis à la quatrième année. Je n'aurais jamais pu l'imaginer, mais c'est vraiment un grand moment pour moi de prolonger à Chelsea. Je suis sincèrement très heureux de poursuivre ma carrière avec les Blues", a annoncé vendredi soir le défenseur brésilien de 38 ans, qui semble bien parti pour imiter son compatriote Dante, toujours aussi exemplaire à l’OGC Nice du haut de ses 39 ans.

Toujours indiscutable

"Nous sommes ravis de voir Thiago continuer avec Chelsea. C'est un talent de classe mondiale, comme il le prouve depuis plusieurs années en club et en sélection. Son expérience, sa qualité et ses qualités de leader sont essentielles à notre vision de l'avenir. Nous nous réjouissons d'avoir encore plus de succès avec lui !", s'est félicité dans un communiqué Todd Boehly, l’homme d'affaires américain qui a racheté les Blues en mai dernier pour plus de 4 milliards d’euros.

Malgré une grosse concurrence à son poste (Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Trevoh Chalobah), Thiago Silva reste un titulaire indiscutable sous les ordres de Graham Potter, comme il l’était avec Thomas Tuchel. Celui qui a été entre autres champion d'Italie en 2011 avec l'AC Milan, puis sept fois champion de France avec Paris, et vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea, a déjà disputé 24 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

Il devrait à nouveau être aligné ce samedi sur le terrain de West Ham (13h30) pour la 23e journée de Premier League. Son équipe, seulement 9e au classement, a besoin d’une victoire pour se relancer dans la course aux places européennes.