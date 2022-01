Arsenal-Man City en direct: City s'impose au bout du suspense et met la pression sur Chelsea et Liverpool

C'EST TERMINÉ ! MAN CITY S'IMPOSE SUR LA PELOUSE D'ARSENAL !

C’est terminé à l’Emirates ! 11e victoire d’affilée pour Manchester City après celle obtenue face à Arsenal au bout du suspense ! Score final 2-1 pour les Sky Blues qui accentuent leur avance au classement et mettent la pression sur Chelsea et Liverpool. Pour les Gunners c’est un dénouement cruel après de nombreuses occasions et plombé par un carton rouge pris par Gabriel.