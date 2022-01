Arsenal-Manchester City: Cancelo titulaire, deux jours après son agression

victime d’une violente agression à son domicile jeudi soir, est pourtant titulaire face à Arsenal à l’Emirates Stadium (13h30, à suivre sur RMC Sport). Peu de changements dans le XI de City, quand Mikel Arteta renouvelle la confiance en ses hommes qui se sont imposés 5-0 à Norwich. Joao Cancelo,jeudi soir, est pourtant titulaire face à Arsenal à l’Emirates Stadium (13h30, à suivre sur RMC Sport). Peu de changements dans le XI de City, quand Mikel Arteta renouvelle la confiance en ses hommes qui se sont imposés 5-0 à Norwich.

Agressé à son domicile ce jeudi soir, le latéral droit de Manchester City Joao Cancelo est titulaire pour affronter Arsenal ce samedi (13h30 sur RMC Sport). Une titularisation surprise, dans une défense déjà alignée face à Brentford mercredi (0-1) composée de Ruben Dias, Aymeric Laporte et Nathan Aké. Autre surprise, l'unique buteur de la rencontre de mercredi, Phil Foden, est absent du groupe pour le match.

Quelques changements à City, aucun pour Arsenal

Pep Guardiola a effectué peu de changements, Rodri revient au milieu de terrain, titularisé avec Bernardo Silva et Kevin de Bruyne. Le duo Raheem Sterling-Mahrez remplace la paire Foden-Grealish, et évoluera avec Gabriel Jesus, déjà titulaire face à Brentford.

De son côté, Mikel Arteta n'a effectué aucun changement par rapport à son XI qui s'est imposé 5-0 face à Norwich, son groupe ayant bénéficié d'une semaine de repos forcée, dûe au report du match du Boxing day contre Wolverhampton. Avec son désormais classique 4-2-3-1, Aaron Ramsdale dans les cages, Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel et Kieran Tierney en défense. Au milieu de terrain on retrouvera Thomas Partey et Granit Xhaka en double pivot, avec devant Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli. Buteur face à Norwich, Alexandre Lacazette débutera seul en pointe.

Jeudi, Joao Cancelo avait posté une story dans laquelle il apparaissait blessé au visage. "Malheureusement, aujourd'hui j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont blessé et ont essayé de blesser ma famille, avait-il expliqué sur son compte Instagram. Quand vous montrez de la résistance, ce sont des choses qui arrivent. Ils ont réussi à me prendre tous mes bijoux et laisser mon visage dans cet état. Je ne sais pas comment il peut y avoir des gens avec une telle méchanceté. La chose la plus importante pour moi est ma famille et heureusement ils vont tous bien. Et moi après tant d'obstacles dans ma vie, c'est juste un de plus que je vais surmonter. Ferme et fort, comme toujours".

Selon les informations de Jack Gaughan, journaliste au Daily Mail, Manchester City, "choqué et consterné" par cette agression, avait validé vendredi son déplacement à Londres après avoir constaté son état physique et mental. Titulaire au cours de 19 des 20 premières journées de Premier League, Joao Cancelo va donc pouvoir enchaîner, malgré tout. Avant ce choc, les Cityzens comptent huit longueurs d’avance sur Chelsea et trônent en tête du championnat.

Les compos du match:

Arsenal: Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Lacazette.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Jesus, Sterling.