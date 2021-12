Liverpool: trois joueurs testés positifs au Covid-19, avant le choc contre Chelsea

Jürgen Klopp a confirmé ce vendredi la contamination de trois joueurs et de plusieurs membres du staff de Liverpool au Covid-19. Si le duel contre Chelsea prévu dimanche en Premier League n’est pas encore reporté, il se retrouve forcément en danger.

L’explosion d’Omicron et la multiplication des cas positifs perturbe encore la 21e journée de Premier League. Après les reports des matchs Leicester-Norwich et Southampton-Newcastle, une troisième rencontre est menacée en raison de joueurs testés positifs au Covid-19: Chelsea-Liverpool.

Pas encore reporté, le choc prévu ce dimanche à Stamford Bridge (dès 17h30 en direct sur RMC Sport 1) est inévitablement menacé après la confirmation de plusieurs cas chez les Reds. Présent ce vendredi face à la presse, Jürgen Klopp a confirmé la contamination de trois joueurs du groupe professionnel ainsi que de plusieurs membres du staff.

"Nous avons trois nouveaux cas de Covid-19 dans l'équipe et quelques autres dans le staff, donc ce n'est pas si cool en ce moment, a lancé le technicien allemand en conférence. Je ne suis pas [capable de révéler les noms] parce que nous devons encore faire tous les processus, obtenir un PCR approprié et tout ce genre de choses. Mais vous verrez dimanche sur la feuille de match. Il sera alors assez facile de savoir qui est affecté ou infecté."

>> Suivez l’impact du Covid-19 sur le monde du sport en direct

Chelsea-Liverpool reporté? "Pas encore", selon Klopp

Au total cette saison, pas moins de 18 rencontres de Premier League ont déjà été reportées à cause du Covid-19. Malgré l’apparition de plusieurs cas au sein de l’effectif de Liverpool, le choc contre les Blues reste maintenu pour l’instant.

Relancé sur la possibilité de voir le match être repoussé, Jürgen Klopp n’a pas souhaité trop s’avancer: "Pas encore, mais nous ne savons pas", a réagi l’entraîneur des Reds.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Soucieux de l’état de santé de ses joueurs, Jürgen Klopp a fréquemment fustigé le calendrier surchargé de la Premier League pendant les fêtes. Mais le coach liverpuldien a cette fois recentré sa frustration sur le flou entourant son groupe. Chaque jour, un nouveau joueur ou membre du staff peut être testé positif au Covid-19.

"Nous n'avons jamais eu ce genre de foyer épidémique où 10, 15, 20 joueurs l'ont eu. Pour nous, c'est plus chaque jour un nouveau cas, a encore pesté l’entraîneur de l’actuel troisième de Premier League. Cela arrive désormais de plus en plus souvent pour le staff. Alors comme je l'ai dit auparavant, cela ressemble à une loterie le matin lorsque vous vous tenez là et que vous attendez le résultat. Maintenant c’est plutôt du jour après jour, un autre cas. Aujourd’hui encore un autre."

Le choc entre Chelsea et Liverpool, deuxième et troisième du classement, reste maintenu pour le moment. Mais d’autres cas positifs au Covid-19 pourraient encore faire évoluer la situation d’ici dimanche. Une chose semble certaine, la lutte pour le titre en Premier League risque bien d’être bouleversée par la situation sanitaire.