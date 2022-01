Chelsea-Liverpool en direct: malheur au perdant, les Blues sans Lukaku

Coup d'envoi à 17h30

Le choc du jour a lieu a Stamford Bridge, entre Chelsea et Liverpool, respectivement 2e et 3e de Premier League avant cette journée. Le vainqueur, s'il y en a un, restera à distance raisonnable du leader Manchester City, mais malheur au perdant, qui se verra sérieusement décroché dans la course au titre.