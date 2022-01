Chelsea: Lukaku écarté par Tuchel face à Liverpool après ses critiques

Romelu Lukaku n’a pas été retenu dans le groupe de Chelsea pour affronter Liverpool, ce dimanche selon la presse anglaise. L’attaquant est sanctionné pour son interview critique envers son entraîneur, Thomas Tuchel.

Pressentie, la sanction est finalement tombée à six heures du coup d’envoi. Romelu Lukaku ne fait pas partie du groupe de Chelsea pour affronter Liverpool, ce dimanche en Premier League (à 17h30 sur RMC Sport 1), selon la presse anglaise. Après avoir passé plusieurs matchs comme remplaçant, l’attaquant belge avait critiqué Thomas Tuchel, dans une interview diffusée cette semaine. Son entraîneur aurait alors décidé de le sanctionner, en lui imposant un repos forcé pour un match.

Arrivé pour un montant record, 115M €, en provenance de l’Inter Milan cet été, Lukaku a perdu du temps de jeu en fin d’année dernière, ne disputant pas le moindre match comme titulaire entre le 16 octobre et le 29 décembre. Blessé puis positif au Covid, il avait été aussi laissé sur le banc par Tuchel pour quelques rencontres. Jeudi, il avait fait un retour payant dans le onze de départ face à Brighton, en inscrivant le seul but de son équipe (1-1).

Lukaku "pas satisfait de sa situation"

"Je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea, s’était alors plaint le joueur à Sky Sports. Tuchel a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras." Des propos qui ont été très mal reçus par les Blues. "Nous discutons maintenant comme s'il était sur le banc. Nous l'avons mis sur le banc parce que d'autres joueurs convenaient mieux à notre style de jeu, avait notamment réagi Tuchel en conférence de presse, samedi. Je n'entrerai pas maintenant dans la recherche de raisons pour comprendre l'interview, je ne le veux pas parce que je n'ai pas à le faire et je n'ai pas de raisons de le faire."

Ce choix fort de l’entraineur allemand intervient quelques instants avant une rencontre qui pourrait être décisive pour la suite de la saison de Chelsea. Actuels dauphins de Premier League, à déjà onze points de Manchester City (mais un match en moins), les Blues reçoivent Liverpool, qui les talonnent au classement. Un choc qu'il faudra aborder sans Lukaku, auteur de sept buts cette saison.