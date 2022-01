Supercoupe d'Espagne en direct: suivez le Clasico Barça-Real en demi-finale

Grande première pour Ferran Torres ?

Selon la presse espagnole, Ferran Torres devrait faire ses grands débuts avec le FC Barcelone ce mercredi. Arrivé lors du mercato hivernal, il pourrait être aligné d'entrée par Xavi pour ce choc. La ligne d'attaque serait complétée par Luuk de Jong et Ousmane Dembélé. On pourrait retrouver Dani Alves, Ronald Araujo, Gerard Piqué et Jordi Alba en défense. Avec possiblement Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Gavi au milieu.

La compo probable du Barça : Ter Stegen - Dani Alves, Araujo, Piqué, Alba - Frenkie de Jong, Busquets, Gavi - Ferran Torres, Luuk de Jong - Dembélé