Barça-Real, les compos: Ferran Torres fait ses débuts, Alaba finalement absent

Pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, Ferran Torres fait ses débuts avec le Barça contre le Real Madrid (20h). L'attaquant espagnol est titulaire avec Luuk de Jong, préféré à Memphis Depay. En face, Carlo Ancelotti a dû composer avec le forfait de dernière minute de David Alaba.

24 heures après l'homologation officielle de son contrat, Ferran Torres décroche sa première titularisation à l'occasion d'un Clasico. Fraîchement débarqué de Manchester City, Ferran Torres est titulaire avec le FC Barcelone face au Real Madrid, mercredi soir pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne (coup d'envoi à 20h).

Xavi a choisi Ousmane Dembélé et Luuk de Jong pour compléter le trio d'attaque de son 4-3-3. Ce qui signifie que Memphis Depay est remplaçant, tout comme Ansu Fati, ou encore Pedri et Clément Lenglet. Gavi accompagne Sergio Busquets et Frenkie de Jong au milieu. En défense, Daniel Alves et Jordi Alba encadrent Gerard Piqué et Ronald Araujo.

En ce qui concerne le Real Madrid, une surprise majeure: David Alaba est absent. Le défenseur autrichien était pourtant annoncé titulaire par la presse espagnole. Des douleurs musculaires l'ont contraint à déclarer forfait à la dernière minute. Carlo Ancelotti a donc fait appel à Nacho pour épauler Eder Militão. Autre choix notable, mais désormais guère surprenant: Marco Asensio est aligné en attaque avec Vinicius Junior et Karim Benzema, alors que Eden Hazard débute sur le banc.

Les compos du match:

FC Barcelone: Ter Stegen - Alves, Araujo, Piqué, Alba - F. de Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, L. de Jong, Torres.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Jr.