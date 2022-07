Mercato: le PSG et l’AS Roma négocient les détails du prêt de Wijnaldum

Selon les médias italiens, le PSG et l’AS Roma seraient en train de boucler le prêt de Georgino Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais, écarté du groupe parisien, aurait donné son accord pour rejoindre la capitale italienne. Les deux clubs finaliseraient les détails de l’opération, avec la question de la prise en charge du salaire.

Le détail n’a pas échappé à ses plus fidèles suiveurs. Georgino Wijnaldum a récemment modifié sa photo de profil sur les réseaux. Sans aucune référence au PSG. Ses six dernières publications sur Instagram n’ont d’ailleurs rien à voir avec les champions de France. De quoi confirmer l’imminence de son départ? A en croire les médias italiens, la réponse est oui. Et l’AS Roma devrait être sa nouvelle destination.

Le Corriere dello Sport affirme que l’arrivée du milieu de terrain de 31 ans est en bonne voie. L’international néerlandais (86 sélections, 26 buts) aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’équipe de José Mourinho, qui en a fait sa priorité pour renforcer son entrejeu. Écarté du groupe professionnel au Camp des Loges, "Gini" aurait même hâte de débarquer au centre d’entraînement de Trigoria.

Paris et la Roma se seraient déjà entendus sur le principe d’un prêt avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros, qui sera obligatoirement levée en cas de qualification en Ligue des champions, si Wijnaldum dispute un certains nombres de matchs durant la saison. Dans ce cas, l’ancien joueur de Liverpool se verrait proposer un contrat jusqu’en 2025. Mais l’opération n’est pas encore finalisée. Les discussions entre les deux clubs porteraient désormais sur la prise en charge du salaire. L’AS Roma souhaiterait que le PSG en assume une partie, mais ce ne serait pas la volonté des Parisiens.

Wijnaldum a prêté à baisser (un peu) son salaire

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Premier League, Wijnaldum bénéficie d’une rémunération très conséquente (près de 9 millions d’euros annuels). Le natif de Rotterdam, qui aurait repoussé une offre britannique, serait prêt à baisser son salaire (d’environ 1 million), mais sa fiche de paie reste encore épaisse. Malgré ce point de blocage, toutes les parties affichent leur optimisme dans ce dossier. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, un rendez-vous devrait se tenir ce jeudi entre les dirigeants des deux clubs. Les choses pourraient également se décanter ce week-end en Israël. Hasard du calendrier, la Roma disputera samedi à Haïfa un match amical contre Tottenham, à la veille du Trophée des champions entre le PSG et Nantes organisé à Tel-Aviv. A une heure de route.

Tiago Pinto, le directeur général de l’AS Roma, pourrait en profiter pour rencontrer son compatriote Luis Campos, le nouvel homme fort du PSG. Selon le Corriere della Serra, les excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Dan Friedki, son homologue romain, devrait faciliter les tractations. Le club italien, qui vient de recruter Paulo Dybala aimerait pouvoir compter sur Wijnaldum le plus rapidement possible. A moins de quatre mois de la Coupe du monde 2022, l’ancien capitaine des Pays-Bas souhaiterait retrouver du temps de jeu pour ne pas manquer le grand rendez-vous du Qatar (du 18 novembre au 21 décembre). Louis van Gaal, le sélectionneur des Oranje, ne l’a pas convoqué participer à la Ligue des nations en juin dernier.