PSG: "Il vient pour être quoi?", Riolo ne comprend pas le recrutement de Barcola

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste pour RMC Sport, s’interroge sur le recrutement imminent de Bradley Barcola (20 ans) au PSG, en provenance de Lyon, après seulement six mois complets en Ligue 1.

Le PSG est en passe de finaliser un nouveau renfort en attaque. Selon les informations de RMC Sport, le club a trouvé un accord total avec l’OL pour le transfert de Bradley Barcola (20 ans) contre 45 millions d’euros (sans compter les bonus). Une somme importante qui laisse dubitatif Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste RMC Sport. Il s’étonne de ce recrutement conséquent sur un joueur véritablement installé dans le onze de départ lyonnais depuis janvier dernier pour un total de 31 matchs disputés et sept buts inscrits toutes compétitions confondues la saison dernière.

"On voit en lui un génie, j’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel"

"Barcola, six mois (au haut-niveau, ndlr), c’est assez cher, a-t-il estimé dans l’After mercredi soir. On voit en lui un génie. J’avoue que je n’ai pas vu tout ce potentiel mais peut-être qu’on le verra. Sur Rongier à l’époque (à son arrivée à l'OM), je ne pensais pas qu’il était si fort. Peut-être que Barcola est très fort et je ne sais pas. On est sur un gros transfert pour un joueur qui quitte Lyon où je crois qu’il ne voulait plus être."

Selon Daniel Riolo, son agent Jorge Mendes, très proche de Luis Campos (conseiller sportif du PSG), a beaucoup pesé pour que la transaction aboutisse. "Tout le monde avait intérêt à ce qu’il parte, explique-t-il. C’est assez rare que les (joueurs) Lyonnais, sortis de l’académie, jouent en Ligue 1 et fassent immédiatement l’objet d’un gros transfert. Certains avaient peut-être intérêt à ce qu’il parte."

Au-delà du prix, l’éditorialiste s’interroge sur l’utilisation de l’ailier au sein de l’attaque parisienne déjà bien fournie. "Il vient pour cette somme-là mais pour être quoi?, conclut-il. Titulaire devant Goncalo Ramos? Dans la rotation? C’est un peu bizarre. Barcola aimerait redevenir neuf pare que c’est sa formation. Mais il vient pour être a priori remplaçant."