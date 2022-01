JO de Pékin 2022: Papadakis et Cizeron candidats pour être porte-drapeaux des Bleus

Gabriella Papadakis a annoncé ce mercredi, dans le Super Moscato Show sur RMC, qu'elle et so partenaire en danse sur glace Guillaume Cizeron étaient candidats pour être porte-drapeaux de la délégation française aux JO de Pékin.

Quels volontaires pour hériter du statut de porte-drapeau des Bleus aux Jeux olympiques de Pékin? Eh bien... pas grand monde. Deux personnes se sont toutefois officiellement déclarées, alors qu'un vote doit entériner la décision du Comité national olympique et sportif français: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, médaillés d'argent en danse sur glace à Sotchi en 2018.

"Oui c'est sûr que Guillaume comme moi, on aimerait beaucoup être porte-drapeaux, ce serait un honneur incroyable, a confié la patineuse dans le Super Moscato Show ce mercredi sur RMC. Je pense que d'autres athlètes le mériteraient aussi donc on verra. On va voir avec les votes. Ce serait vraiment super."

Le problème du timing

Le duo a un temps hésité, en raison du timing. Car les deux patineurs, qui ont fait l'impasse sur les récents championnats d'Europe pour optimiser leur préparation en vue des JO, ont pour habitude d'arriver tard avant les compétitions.

"Le timing? On y a pensé, ça nous a fait un peu hésiter au début mais on a réfléchi, justifie Gabriella Papadakis. De toutes façons, on va arriver, faire la cérémonie d'ouverture puis les entraînements. C'est sûr que ce n'est pas énorme, ça changea beaucoup de nos habitudes parce qu'habituellement, même avant les gros championnats, on arrive trois ou quatre jours avant le début de la compétition." Alexis Pinturault ou Perrine Laffont ont notamment renoncé à candidater, leurs épreuves arrivant très tôt après la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu le 4 février.