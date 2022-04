Boxe: le KO monstrueux de Tyson Fury, qui détruit Whyte avant de partir en retraite

Tyson Fury conserve sa ceinture de champion du monde WBC des lourds après un KO monstrueux infligé à son compatriote Dillian Whyte, samedi soir à Wembley. C'est sur ce geste que le Gipsy King raccroche les gants.

Le dernier combat de la carrière de Tyson Fury aura pris fin à la sixième reprise ce samedi soir, dans un stade de Wembley archi comble (94.000 spectateurs). Car c'est sur un uppercut dévastateur que le Gipsy King a couché son compatriote britannique Dillian Whyte pour conserver sa ceinture mondiale.

L'entrée du roi s'est faite... sur un trône. Littéralement. Le siège était installé en hauteur et a accueilli un Fury serein et souriant juste avant d'entrer sur le ring. Face au boxeur légendaire de 33 ans, Whyte semblait bien plus nerveux. Et cela s'est confirmé dès les premiers échanges. Avec une stratégie claire pour le challenger: réduire un maximum la distance pour éviter de payer cher l'allonge phénoménale de Fury.

Le tournant du cinquième round

Sauf que ce dernier a la patience des grands et la malice aussi. Il a attendu, il a provoqué, il a profité de sa domination physique avec ses 2,06m et ses 120 kg pour épuiser son adversaire. Lequel a dû sentir dans la cinquième reprise - celle dans laquelle Tyson Fury a clairement accéléré - qu'il allait grandement peiner à faire vaciller le géant.

Tyson Fury place un KO face à Dillian Whyte, le 23 avril 2022 © RMC Sport

Il a suffi d'un éclair pour que la légende fasse respecter la hiérarchie. Un uppercut dans le menton qui a dérivé sur la joue et couéh - oui oui dos contre terre d'un seul coup - Dillian Whyte pour mettre fin au combat. Et à sa carrière. Avant de monter sur le ring, Tyson Fury parlait déjé de retraite et de ce combat comme son dernier. Il l'a confirmé en enfilant de nouveau sa ceinture.

"Je devais au public de combattre à Wembley, je l'ai fait. Et c'est fini", a sobrement lâché le roi des lourds après avoir remercié le public et sa femme Paris. Pour terminer la soirée avec sa chanson favorite: "American Pie". De la joie, du sourire pour un soir de gala. Le dernier. Il va nous manquer.